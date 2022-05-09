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Венгрия не поддержит нефтяное эмбарго в отношении России - Сийярто

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 17:42
Венгрия не поддержит нефтяное эмбарго в отношении России - Сийярто
Петер Сийярто, фото Getty Images

Венгрия не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго против России и настаивает, что не готова его поддержать несмотря на продолжающиеся в последние дни сложные переговоры и предложенные ей уступки.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", - заявил Сийярто.

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Он повторил слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что предложение Еврокомиссии похоже на атомную бомбу для венгерской экономики и уничтожит ее стабильное энергоснабжение.

Сийярто добавил, что географическое положение страны, транспортные пути, расположение и наличие нефтегазовых месторождений определяют безопасность энергоснабжения Венгрии.

Он сказал, что структура энергоснабжения каждой страны ЕС разная, и что главы государств и правительств Евросоюза согласились, что Европейский Союз может принять только те меры, которые учитывают различные структуры энергоснабжения в каждом государстве-члене.

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Почти две трети нефти, получаемой Венгрией, происходит из России.

В течение нескольких дней послы ЕС обсуждают, но так и не могут прийти к согласию по поводу шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает постепенное введение запрета на закупку российской нефти.

В пятницу Европейская комиссия предложила внести изменения в первоначально запланированный эмбарго на российскую нефть, чтобы дать трем странам больше времени для изменения своих поставок энергоносителей, в то время как Болгарии не было предложено никаких уступок, сообщили источники в ЕС.

Венгрия говорит, что ей нужно 5 лет.

В понедельник стало известно, что Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций, если для нее не будет сделано исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти.

Темы: ВенгриянефтьРосcия
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