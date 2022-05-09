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Идентифицирован еще один россиянин, совершавший зверства на Киевщине при оккупации

Светлана КизиловаПонедельник, 9 мая 2022, 18:24

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова рассказала об объявлении подозрения еще одному российскому оккупанту, участвовавшему в совершении военных преступлений на территории Киевской области.

Источник: Венедиктова в Facebook

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/385222296948778

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Прямая речь: "Это Антон Струев – командир мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ. Ему сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением".

 
Антон Струев
Фото со страницы Генеральной прокурорки Украины

Детали: Прокуроры совместно с СБУ и НАБУ установили, что командир роты вместе с сослуживцами в марте в оккупированном селе Мокрец Броварского района Киевщины взяли в плен двух безоружных мирных жителей.

Венедиктова рассказала, что оккупант незаконно допрашивал пленных, чтобы разведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах теробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир "выбивал" информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А потом приказал им раздеться и заключил в подвал.

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Минобороны РФ и пропагандистский канал "Звезда" воспевали "подвиги" этого офицера и ставили его "героизм" за образец. Традиционно, российское военно-политическое руководство хвалит своих армейцев, отличившихся в военных преступлениях, тем самым признавая, что те добросовестно выполняли приказы воевать против гражданских, отметила генпрокурорка.

Этот командир роты – уже третий военнослужащий этой "миротворческой" бригады РФ, которому объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленным и священником в селе Богдановка.

Важно: Если вы узнаете этого военнослужащего РФ и имеете свидетельства о его участии в других военных преступлениях – присылайте доказательства на единственный хаб по этой ссылке.

Также можно обратиться в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Темы: войнаРосcияКиевская область
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