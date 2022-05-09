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Президент Еврокомиссии лично едет "дожимать" Орбана по поводу нефтяного эмбарго

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 18:47

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен едет в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, очевидно, с целью уговорить его по поводу нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", о визите сообщил её пресс-секретарь Эрик Мамер.

"Президент Урсула фон дер Ляен сегодня после обеда направляется в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов", - написал Мамер.

Как известно, Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

9 мая глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет.

В то же время, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают, как уменьшить энергозависимость от РФ в долгосрочной перспективе.

Темы: ЕвропанефтьРосcиясанкции
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