Президент Еврокомиссии лично едет "дожимать" Орбана по поводу нефтяного эмбарго

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен едет в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, очевидно, с целью уговорить его по поводу нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", о визите сообщил её пресс-секретарь Эрик Мамер.

"Президент Урсула фон дер Ляен сегодня после обеда направляется в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов", - написал Мамер.

Как известно, Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

9 мая глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет.

В то же время, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают, как уменьшить энергозависимость от РФ в долгосрочной перспективе.