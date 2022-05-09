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Харьковщина: прошло первое заседание облрады с начала полномасштабной войны

Светлана КизиловаПонедельник, 9 мая 2022, 20:09

Депутаты Харьковского областного совета на своем внеочередном заседании осудили военную агрессию Российской Федерации против Украины и выступили в поддержку территориальной целостности и независимости государства.

Источник: пресс-служба облрады в Facebook

Детали: За соответствующий документ, в котором содержится обращение к жителям Харьковщины, президенту Украины и Кабинету министров, 9 мая проголосовали все 98 присутствующих депутатов на сессии.

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Дословно решение: "Уже больше двух месяцев в нашей стране происходит полномасштабное вторжение войск Российской Федерации. При масштабном освещении всех иностранных журналистов российская армия продолжает совершать военные преступления и преступления против человечности. К сожалению, часть населенных пунктов Харьковской области во временной оккупации, где враг пытается навязать свои правила и законы.

По имеющейся информации, оккупационные администрации направлены на создание видимости "народного волеизъявления" для легализации собственных оккупационных органов власти.

Мы, депутаты Харьковской областной рады восьмого созыва, категорически подчеркиваем, что вся территория Харьковской области была, есть и будет неотъемлемой частью нашего единого государства – Украины. Призываем жителей всех без исключения населенных пунктов области игнорировать любые псевдореферендумы и/или выборы.

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Мы уверенно утверждаем, что ни такие псевдореферендумы, ни какие-либо "выборы" не поддерживаются руководством Харьковской области и депутатским корпусом областной рады, а также другими законно избранными органами власти нашего Государства. Также подчеркиваем, что нормативно правовые акты оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации являются незаконными, ничтожными, не несут никаких правовых последствий.

Мы заявляем, что Харьковщина всем сердцем и мыслями с жителями временно оккупированных территорий. Каждый день наше государство и наши воины приближают освобождение от оккупантов городов и сел, захваченных врагом. Мы верим в нашу Победу и единственную неделимую Украину!

Мы, депутаты Харьковского областного совета, полностью поддерживаем позицию Верховной Рады Украины, высказанную в Заявлении о совершении Российской Федерацией геноцида в Украине, принятой народными депутатами Украины 14 апреля 2022 года.

Харьковщина – это Украина. Украина суверенная и единственная".

Темы: ХарьковвойнаХарьковская область
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