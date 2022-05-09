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Украина ожидает эмбарго ЕС на российскую нефть менее чем через сутки – вице-премьер

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 20:14
фото: getty images

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, нефтяное эмбарго ЕС против России может быть согласовано в ближайшие сутки.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в эфире национального телемарафона, пишет "Европейская правда".

"Еще 30 дней назад возможное эмбарго ЕС на (российские) нефтепродукты выглядело маловероятным. Сейчас мы ожидаем, что это решение будет принято менее чем через 24 часа", - сказала Ольга Стефанишина.

Она отметила, что за время полномасштабной войны РФ против Украины страны Запада приняли ряд прорывных решений, подобных которым не было десятилетиями.

Напомним, дискуссия в ЕС по поводу шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против России остается сложной из-за сопротивления стран, особо зависящих от поставок из РФ. В частности, категорически против Венгрия, даже с исключениями для неё и ряда других стран, которым сложнее всего сменить поставщика.

9 мая глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет. Президент Еврокомиссии лично едет в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, очевидно, надеясь убедить его.

Темы: ЕСнефтьсанкцииРосcия
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