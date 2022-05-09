Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Бельгии призвал усиливать европейский оборонпром из-за войны РФ

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 20:43

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европе в связи с вторжением России в Украину следует укреплять собственную оборонную промышленность.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Politico.

В речи о том, как должна отреагировать Европа на реалии после 24 февраля, где Кроо упомянул о важности энергонезависимости и изменении подхода к расширению, но также отметил, что ЕС нужно инвестировать в собственную оборонную промышленность.

"Мы должны строить более мощную европейскую оборонную индустрию, способную конкурировать с другими глобальными игроками. Если увеличивать наши оборонные бюджеты и инвестиции в военные технологии - пусть это будут европейские технологии, разработанные и реализуемые в Европе", - отметил он.

По его словам, это сделало бы ЕС сильным блоком с военной точки зрения и мощной частью НАТО, наряду с США. "Мы не должны быть зависимы от того, кто будет следующим хозяином Белого дома", - отметил Александр де Кроо.

Он также призвал к большей координации между компаниями европейского оборонпрома. "Например, в США четыре типа военных кораблей, а у Европы – 30. Так же с танками и самолетами. Эта фрагментация ослабляет наши оборонные бюджеты, это нужно изменить", - отметил премьер Бельгии.

Кроме того, считает он, нужно расширять партнерство между странами-членами ЕС и НАТО, приведя в пример интеграцию ВМС и ВВС Дании и Бельгии.

ВИДЕО ДНЯ

В последние годы Еврокомиссия продвигала промышленные альянсы для изготовления продукции стратегической важности, как аккумуляторы на полупроводники. Такой же подход можно применить к военной продукции.

"Война в Украине поставила нас, европейцев, на историческом перекрестке. Перед нами простой выбор: или мы цепляемся за старые подходы, старые структуры - и Европа "посыплется", или же мы обновим Европу, станем сильнее и устойчивее как блок", - добавил Александр де Кро.

Темы: ЕСРосcия
Главное сегодня

В Харькове готовят свою дерусификацию

ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины: -30% за год из-за войны

Главы МИД Германии и Нидерландов прибыли с визитом - посетили Бучу и Ирпень

Обстрелы "Азовстали": снова есть тяжелые раненные

аудио"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - СБУ

обновлено от 10.07Под завалами уничтоженного оккупантами дома в Изюме нашли 44 тела - глава ОВА

Все новости...
ЕС
Украина ожидает эмбарго ЕС на российскую нефть менее чем через сутки – вице-премьер
Три пункта пропуска: правительство определило, где могут пересекать границу "евробляхи"
Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для статуса кандидата
Последние новости
16:38
Похищенное из Украины зерно уже в Средиземном море – разведка
16:37
Германия постепенно возобновляет работу посольства в Киеве.
16:29
Петиция по спасению защитников Мариуполя из "Азовстали" набрала более 1 млн подписей
16:26
В Украине с начала войны умерло минимум 3 тысячи человек с хроническими болезнями – ВОЗ
16:10
В России губернаторы массово складывают полномочия
16:10
Россияне оставили Северодонецк без газа: перебили газопровод
15:46
Очереди на заправках и бензин по 60 гривень: когда закончится дефицит
15:31
Обновлено 16:31Беларусь направляет силы "спецопераций" к границе с Украиной
15:25
Зеленский просит Словакию про самолеты и вертолеты
15:11
Лукашенко захотел свои "Искандеры", говорит, уже создает
Все новости...