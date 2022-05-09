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Премьер Бельгии призвал усиливать европейский оборонпром из-за войны РФ

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 20:43

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европе в связи с вторжением России в Украину следует укреплять собственную оборонную промышленность.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Politico.

В речи о том, как должна отреагировать Европа на реалии после 24 февраля, где Кроо упомянул о важности энергонезависимости и изменении подхода к расширению, но также отметил, что ЕС нужно инвестировать в собственную оборонную промышленность.

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"Мы должны строить более мощную европейскую оборонную индустрию, способную конкурировать с другими глобальными игроками. Если увеличивать наши оборонные бюджеты и инвестиции в военные технологии - пусть это будут европейские технологии, разработанные и реализуемые в Европе", - отметил он.

По его словам, это сделало бы ЕС сильным блоком с военной точки зрения и мощной частью НАТО, наряду с США. "Мы не должны быть зависимы от того, кто будет следующим хозяином Белого дома", - отметил Александр де Кроо.

Он также призвал к большей координации между компаниями европейского оборонпрома. "Например, в США четыре типа военных кораблей, а у Европы – 30. Так же с танками и самолетами. Эта фрагментация ослабляет наши оборонные бюджеты, это нужно изменить", - отметил премьер Бельгии.

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Кроме того, считает он, нужно расширять партнерство между странами-членами ЕС и НАТО, приведя в пример интеграцию ВМС и ВВС Дании и Бельгии.

В последние годы Еврокомиссия продвигала промышленные альянсы для изготовления продукции стратегической важности, как аккумуляторы на полупроводники. Такой же подход можно применить к военной продукции.

"Война в Украине поставила нас, европейцев, на историческом перекрестке. Перед нами простой выбор: или мы цепляемся за старые подходы, старые структуры - и Европа "посыплется", или же мы обновим Европу, станем сильнее и устойчивее как блок", - добавил Александр де Кро.

Темы: ЕСРосcия
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