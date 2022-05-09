Из оккупированного Херсона выехало 45% жителей, из области каждый пятый – ОВА

Несмотря на отсутствие официальных зеленых коридоров, территорию временно оккупированной Херсонской области покинул каждый пятый житель, из областного центра выехала почти половина людей.

Источник: глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в интервью Укринформу

Прямая речь: "По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% людей, из области – каждый пятый. Это катастрофическая цифра.

Детали: Жить в невыносимых условиях, которые создали рашисты, очень тяжело и опасно, отмечает Лагута. Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом.

Он рассказал, что оккупанты не разрешали организовать официальные "зеленые коридоры", поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организуясь в колонны.

Сначала они выезжали через Александровку и Снегиревку. Эти пути оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давидов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. В селах люди шли даже пешком, на велосипедах, плыли через реку, рассказал председатель ОВА.

По его словам, большая часть жителей области эвакуировалась в Николаевском и Днепропетровском направлениях.