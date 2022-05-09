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Из оккупированного Херсона выехало 45% жителей, из области каждый пятый – ОВА

Катерина ТищенкоПонедельник, 9 мая 2022, 21:12
Из оккупированного Херсона выехало 45% жителей, из области каждый пятый – ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ХЕРСОНСКОГО ГОРСОВЕТА ДО ЗАХВАТА ОККУПАНТАМИ

Несмотря на отсутствие официальных зеленых коридоров, территорию временно оккупированной Херсонской области покинул каждый пятый житель, из областного центра выехала почти половина людей.

Источник: глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в интервью Укринформу

Прямая речь: "По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% людей, из области – каждый пятый. Это катастрофическая цифра.

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Детали: Жить в невыносимых условиях, которые создали рашисты, очень тяжело и опасно, отмечает Лагута. Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом.

Он рассказал, что оккупанты не разрешали организовать официальные "зеленые коридоры", поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организуясь в колонны.

Сначала они выезжали через Александровку и Снегиревку. Эти пути оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давидов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. В селах люди шли даже пешком, на велосипедах, плыли через реку, рассказал председатель ОВА.

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По его словам, большая часть жителей области эвакуировалась в Николаевском и Днепропетровском направлениях.

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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