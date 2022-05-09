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В Берлине на акции к 9 мая напали на украинскую корреспондентку, посольство ждет реакции

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 21:18
пророссийский митингующий в трептов-парке в Берлине 9 мая. фото: getty images

В Берлине на массовых мероприятиях до 9 мая совершили нападение на корреспондентку "1+1", посольство Украины ожидает мер по привлечению виновных к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первые сообщения о нападении на корреспондентку поступили от украинских активистов из Берлина, также обративших внимание на то, что участникам мероприятий на территории мемориального комплекса советским воинам в Трептов-парке в Берлине не препятствовали использовать символику России и СССР.

Позже об инциденте сообщило также посольство Украины в Германии, отметив, что русскоязычный гражданин пытался нанести телесные повреждения корреспондентке украинского телеканала "1+1" Натальи Мосейчук. Съемочная группа готовила сюжет о мероприятиях в память о погибших во Второй мировой войне.

"Посольству Украины в ФРГ известно о данном инциденте, в соответствующем порядке полиция Берлина проинформирована о событиях, произошедших на территории мемориального комплекса. Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных в ответственности", - отмечают в заявлении посольства.

Напомним, 8 мая во время празднования в Берлине 77-летия завершения Второй мировой войны произошло несколько конфликтов, связанных с использованием украинской символики.

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Перед памятными датами власти федеральной земли Берлин запретили как российскую символику, так и флаги Украины на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая.

Впоследствии власти Берлина пошли на уступки, разрешив в течение ограниченного времени украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство.

Темы: СМИГерманиянападение9 мая
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