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Россияне добавили к "ветеранам войны" американцев Бонни и Клайда

Денис КарловскийПонедельник, 9 мая 2022, 22:10
Россияне добавили к ветеранам войны американцев Бонни и Клайда

Российские пропагандисты во время концерта по случаю Дня Победы показали фото американских гангстеров Бонни и Клайда среди снимков жителей СССР, которые были разлучены Второй мировой войной.

Источник: Meduza

Детали: В прямом эфире "Первого телеканала", который транслировал торжественный концерт по случаю Дня Победы, появился снимок американских грабителей Бонни и Клайда, действовавших в конце 1920-х и 1930-х годов.

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На концерте показывали фотографии жителей Советского Союза, которых разлучила Вторая мировая война. Снимок появился во время исполнения песни "Если бы не было войны" российской певицей Зарой.

Фотографию Бонни и Клайда сделали в 1933 году за год до их гибели.

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Справка: Бонни и Клайд (настоящие имена Бонни Элизабет Паркер и Клайд Честнат Берров) – известные американские преступники, грабившие банки и сельские магазины в городках США. Между 1931 и 1934 годами вместе со своей бандой они убили по меньшей мере 9 полицейских и 4 гражданских. Бонни и Клайд находились друг с другом в романтических отношениях.

Тщательное освещение их преступлений американской прессой популяризировало их среди общественности во время экономического кризисса эпохи Великой депрессии. Впоследствии поп-культура и киноиндустрия создали привлекательный и приключенческий образ влюбленных гангстеров, вместе боровшихся с тяготами жизни против системы власти и полиции.

Темы: курьез9 маяДень Победыпропаганда
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