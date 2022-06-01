NYT: В Белом доме нет единой позиции, можно ли конфисковывать российские активы

Среди чиновников США пока нет единства относительно того, следует ли конфисковывать российские активы и направлять их на восстановление Украины - некоторые высокопоставленные должностные лица администрации президента США Джо Байдена считают, что это может быть незаконно и подорвет инвестиционную привлекательность США.

Источник: NYT

Детали: Отмечается, что администрация Байдена обсуждает, присоединяться ли к усилиям по конфискации и в настоящее время у Штатов нет твердой позиции относительно судьбы активов. Несколько высокопоставленных чиновников, говоря на условиях анонимности, сообщили, что окончательное решение не было принято.

Министр финансов США Джанет Эллен выступила против участия США в любых попытках захвата и перераспределения этих активов. Отмечалось, что арест этих активов нарушит законодательство США. Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года говорит, что Штаты могут конфисковать иностранную собственность, если президент определит, что страна знала о нападении или "участвует в вооруженных боевых действиях". Однако, как пишет NYT, юристы высказывают разные мнения относительно прочтения закона. Конгресс может внести изменения в закон, чтобы четко предоставить Соединенным Штатам полномочия конфисковать активы России, но это, вероятно, приведет к сложным судебным баталиям между двумя странами.

Один из чиновников США сказал, что хотя изъятие средств было бы удовлетворительным и оправданным, созданный прецедент и его потенциальное влияние на статус Штатов как самого безопасного места в мире для того, чтобы оставить там активы, вызывает глубокую обеспокоенность. В частности, министр Эллен выражала опасение, что конфискация может заставить страны не захотеть хранить свои резервы в долларах, опасаясь, что в будущих конфликтах Соединенные Штаты и их союзники конфискуют средства.

Некоторые представители национальной безопасности в администрации Байдена обеспокоены тем, что, если переговоры между Украиной и Россией начнутся, не будет возможности предложить Москве существенное ослабление санкций после того, как резервы с ее зарубежных счетов будут исчерпаны.

Напомним:

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