Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT: В Белом доме нет единой позиции, можно ли конфисковывать российские активы

Среда, 1 июня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Среди чиновников США пока нет единства относительно того, следует ли конфисковывать российские активы и направлять их на восстановление Украины - некоторые высокопоставленные должностные лица администрации президента США Джо Байдена считают, что это может быть незаконно и подорвет инвестиционную привлекательность США.

Источник: NYT

Детали: Отмечается, что администрация Байдена обсуждает, присоединяться ли к усилиям по конфискации и в настоящее время у Штатов нет твердой позиции относительно судьбы активов. Несколько высокопоставленных чиновников, говоря на условиях анонимности, сообщили, что окончательное решение не было принято.

Министр финансов США Джанет Эллен выступила против участия США в любых попытках захвата и перераспределения этих активов. Отмечалось, что арест этих активов нарушит законодательство США. Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года говорит, что Штаты могут конфисковать иностранную собственность, если президент определит, что страна знала о нападении или "участвует в вооруженных боевых действиях". Однако, как пишет NYT, юристы высказывают разные мнения относительно прочтения закона. Конгресс может внести изменения в закон, чтобы четко предоставить Соединенным Штатам полномочия конфисковать активы России, но это, вероятно, приведет к сложным судебным баталиям между двумя странами.

Один из чиновников США сказал, что хотя изъятие средств было бы удовлетворительным и оправданным, созданный прецедент и его потенциальное влияние на статус Штатов как самого безопасного места в мире для того, чтобы оставить там активы, вызывает глубокую обеспокоенность. В частности, министр Эллен выражала опасение, что конфискация может заставить страны не захотеть хранить свои резервы в долларах, опасаясь, что в будущих конфликтах Соединенные Штаты и их союзники конфискуют средства.

Некоторые представители национальной безопасности в администрации Байдена обеспокоены тем, что, если переговоры между Украиной и Россией начнутся, не будет возможности предложить Москве существенное ослабление санкций после того, как резервы с ее зарубежных счетов будут исчерпаны.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 апреля Палата представителей Конгресса США приняла в первом чтении законопроект о конфискации арестованных российских активов в пользу Украины. Данный законопроект не содержит механизма конфискации и передачи российских активов Украине и не касается замороженных валютных резервов Центробанка РФ.
  • Как ожидается, стоимость восстановления Украины будет значительной – речь идет о 600 миллиардах долларов. Даже если все активы российского ЦБ за границей будут конфискованы, они покроют всего половину расходов.
  • Только часть российских средств за границей хранится в Соединенных Штатах, большинство - в Европе, в частности в Швейцарии.

Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне наступают в районе Лимана, закрепляются в центре Северодонецка

Посол США в ООН: Белый дом четко дал понять, что будет предоставлять Украине только оборонное оружие

ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ

В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему

Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги

"Газпром" останавливает поставки газа в Данию и германские поставки Shell

Все новости...
Последние новости
08:24
Оккупанты обстреляли из артиллерии общину в Днепропетровской области
08:24
Установки HIMARS, которые США передадут Украине, способны поражать цели на расстоянии 80 км
08:16
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $700 млн
07:57
Байден объяснил, на что Америка пойдет в Украину, анонсировал новое оружие
07:00
Сводка Генштаба: Россияне наступают в районе Лимана, закрепляются в центре Северодонецка
06:00
Зеленский: Ежедневно погибает 60-100 украинских военных
05:37
Херсонщина: Россияне взорвали мосты через Ингулец — ОК "Юг"
05:00
Зеленский: Украина просит дальнобойное оружие, чтобы защититься, а не атаковать территорию России
04:15
WSJ: В ОПЕК подумывают исключить Россию из соглашения по нефти
03:25
ISW: Россия сконцентрировалась на Донбассе и сделала себя уязвимой на критически важной Херсонщине
Все новости...