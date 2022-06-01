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Вилкул: Россияне минируют побережье Ингульца и усиливают оборону

Анастасия КалатурСреда, 1 июня 2022, 02:40
Вилкул: Россияне минируют побережье Ингульца и усиливают оборону
ФОТО: facebook.com/OleksandrVilkul

На Криворожском направлении россияне вынуждены усиливать свою оборону и срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, и минируют побережье реки Ингулец.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Как отмечается, ситуация на Криворожском направлении остается напряженной, но стабильной. Оккупанты продолжают обстрел по всей линии столкновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов. В частности, днем ​​россияне обстреляли Широковскую громаду, и как сообщается, нанесли авиационный удар в районе села Давыдов Брод.

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Темы: Кривой Рогвойна
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