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ISW: Россия сконцентрировалась на Донбассе и сделала себя уязвимой на критически важной Херсонщине

Анастасия КалатурСреда, 1 июня 2022, 03:25
ISW: Россия сконцентрировалась на Донбассе и сделала себя уязвимой на критически важной Херсонщине
ФОТО: GETTY

Концентрация Москвы на захвате Донбасса создает уязвимые места для России в важной Херсонской области, где идет контрнаступление украинских сил.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали:  Отмечается, что  Херсонская область является критически важной территорией, потому что это единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра. Если Россия сможет сохранить сильный плацдарм в Херсонской области, когда боевые действия прекратятся, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно будет начать вторжение в будущем. Но когда Украина освободит Херсонскую область, она будет гораздо сильнее, чтобы оградить себя от предстоящего нападения России.

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Этот стратегический расчет в принципе должен привести к тому, что Россия выделит достаточную боевую мощь для удержания Херсонщины. Но президент России Владимир Путин решил сосредоточить все силы и ресурсы, которые можно собрать, в попытке захватить Донбасс, что принесет ему в основном символические выгоды.

Как пишет ISW,  успешные украинские контрнаступления в Херсонской области свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и использует уязвимые места, созданные решениями Путина.

Американский институт отмечает, что руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне, и в целом оно сделало правильный выбор: решение украинского командования не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка, и решение отходить было стратегически обоснованным, хотя и болезненным.

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Следовательно, у Украины все еще есть хорошие шансы остановить, а затем свести на нет достижения России.

Дословно: "Украина должна экономить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории, а не на защите территории, контроль над которой не будет определять результат войны или условий для восстановления войны".

Детали: Также отмечается, что грамотная украинская расстановка приоритетов в контрнаступательных и оборонных операциях вытолкнула россиян почти за пределы досягаемости Харькова и остановила наступление россиян в районе Изюма — и как сообщается, эти достижения важнее обороны Северодонецка.

Темы: война
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