WSJ: В ОПЕК подумывают исключить Россию из соглашения по нефти

Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти.

Источник: WSJ

Детали: Россия не является членом ОПЕК, но с 2016 года она координирует добычу нефти с группой, входящей в коалицию ОПЕК и ОПЕК+, контролирующую более половины мировой добычи нефти. Это дает Москве влияние на нефтяной рынок. Пакт среди членов называется Декларацией о сотрудничестве, или DoC.

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Как пишет WSJ, санкции начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Делегат ОПЕК сказал WSJ, что "мы все согласились с тем, что технически Россия сейчас не может эффективно участвовать в DoC".

Делегаты ОПЕК заявили, что начали говорить об исключении России прежде, чем ЕС согласился запретить закупку российской нефти.

Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать гораздо больше нефти, поскольку вторжение РФ в Украину подняло цены на нефть выше 100 долларов за баррель.

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Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти. Теперь ожидается, что добыча упадет примерно на 8% в этом году.

Некоторые страны начали планировать увеличение добычи в ближайшие несколько месяцев.