Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

WSJ: В ОПЕК подумывают исключить Россию из соглашения по нефти

Анастасия КалатурСреда, 1 июня 2022, 04:15
WSJ: В ОПЕК подумывают исключить Россию из соглашения по нефти
ФОТО: GETTY

Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти.

Источник: WSJ

Детали: Россия не является членом ОПЕК, но с 2016 года она координирует добычу нефти с группой, входящей в коалицию ОПЕК и ОПЕК+, контролирующую более половины мировой добычи нефти. Это дает Москве влияние на нефтяной рынок. Пакт среди членов называется Декларацией о сотрудничестве, или DoC.

Реклама:

Как пишет WSJ, санкции начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Делегат ОПЕК сказал WSJ, что "мы все согласились с тем, что технически Россия сейчас не может эффективно участвовать в DoC".

Делегаты ОПЕК заявили, что начали говорить об исключении России прежде, чем ЕС согласился запретить закупку российской нефти.

Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать гораздо больше нефти, поскольку вторжение РФ в Украину подняло цены на нефть выше 100 долларов за баррель.

ВИДЕО ДНЯ

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти. Теперь ожидается, что добыча упадет примерно на 8% в этом году.

Некоторые страны начали планировать увеличение добычи в ближайшие несколько месяцев.

Темы: Росcиянефтьэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: