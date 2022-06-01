Зеленский: Украина просит дальнобойное оружие, чтобы защититься, а не атаковать территорию России

Призывы Украины предоставить оружие далекой дальности направлены на защиту территории Украины, а не атаку территории России, как она сделала с Украиной.

Источник: президент Владимир Зеленский в Newsmax

Прямая речь: "Нас не интересует, что происходит в России… Нас интересует только наша собственная территория в Украине".

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Детали: Зеленский сказал, что "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну".

Отмечается, что переговоры могут быть, но должна быть готовность со стороны России вести эти переговоры. По словам Зеленского, "если речь идет об ультиматумах и "вы должны уступить треть своей территории, и мы оставим вас в покое и оставим в живых" — это не то, о чем мы можем договориться".

Зеленский сказал, что в конце концов Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах, поскольку мир объединяется вокруг украинского суверенитета.

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Кроме того, нарратив о том, что соседние страны не должны вступать в НАТО — это проигрышное сражение для России и ее президента Владимира Путина.