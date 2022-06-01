Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Украина просит дальнобойное оружие, чтобы защититься, а не атаковать территорию России

Анастасия КалатурСреда, 1 июня 2022, 05:00
Зеленский: Украина просит дальнобойное оружие, чтобы защититься, а не атаковать территорию России
ФОТО: newsmax

Призывы Украины предоставить оружие далекой дальности направлены на защиту территории Украины, а не атаку территории России, как она сделала с Украиной.

Источник: президент Владимир Зеленский в Newsmax

Прямая речь: "Нас не интересует, что происходит в России… Нас интересует только наша собственная территория в Украине".

Реклама:

Знать больше: MLRS в приоритете. Почему Украине крайне важно получить дальнобойные РСЗО

Детали: Зеленский сказал, что "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну".

Отмечается, что переговоры могут быть, но должна быть готовность со стороны России вести эти переговоры. По словам Зеленского, "если речь идет об ультиматумах и "вы должны уступить треть своей территории, и мы оставим вас в покое и оставим в живых" — это не то, о чем мы можем договориться".

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский сказал, что в конце концов Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах, поскольку мир объединяется вокруг украинского суверенитета.

Кроме того, нарратив о том, что соседние страны не должны вступать в НАТО — это проигрышное сражение для России и ее президента Владимира Путина.

Темы: ЗеленскийРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: