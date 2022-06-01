Сводка Генштаба: Россияне наступают в районе Лимана, закрепляются в центре Северодонецка

Россияне при поддержке вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ведут наступление в направлении Лиман - Старый Караван, боевые действия продолжаются.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Как говорится, на Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их.

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На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на наступлении. Враг производит огневое поражение вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО. Отремонтировал железнодорожный мостовой переход в районе Купянска для восстановления логистики железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах Северодонецка, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.

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На Северском направлении россияне проводят инженерное оборудование позиций в Брянской области на расстоянии около 3 км от границы Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности определенных соединений и воинских частей.

Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании позиций и разведке.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в Изюм. Для усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в Купянске за счет перемещения БТГ. Вел разведку позиций наших войск с БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайск и Большая Камышеваха.

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На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает позицию, наносит огненное поражение из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании позиций и создании дополнительных рубежей обороны. В районах Николаевки, Новопавловского и Широкого совершил массированные обстрелы из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства.

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