Регионы: Бои в Северодонецке, авиаудар по Славянску, обстрелы Авдеевки и Очакова
Российские военные закрепляются в центре Северодонецка Луганской области, пытаются вытеснить подразделения украинских войск в районах Белогоровки и Врубовки.
Источник: данные глав областей по ситуации в регионах а 08:00 среды 1 июня
Детали: Харьковская область: В городе Харьков – ночь сравнительно спокойная. В течение суток российские оккупанты массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. В результате российских обстрелов погибли 2 человека. ранения получили пятеро гражданских.
Луганщина: штурмовые действия оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города.
Кроме того, россияне пытаются вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Нырково.
Вечером 31 мая россияне с самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ.
Днем враг совершил артиллерийские обстрелы завода "Пролетарий" в Лисичанске, зафиксированы повреждения нескольких помещений.
За сутки 2 раненых.
Донетчина: ситуация в области напряженная.
Авдеевская ВА: обстрелы продолжались всю ночь по позициям вокруг города, утром – обстрелы старой части города и района Авдеевского коксохимического завода.
Очеретинская ВА: ночью обстрел из тяжелой артиллерии поселка Очеретино. Частично разрушен Центр безопасности граждан, магазин, несколько жилых домов, повреждено здание ЦНАПа.
В пять утра – авиаудар по Славянску. Разрушены три частных дома. Без жертв.
За сутки – 4 убитых, 7 раненых.
Николаевская область: в Николаеве ночь прошла относительно тихо.
Николаевский район: в среду утром – обстрелы г. Очаков. По предварительной информации, разрушение и повреждение жилых домов. Один человек ранен.
Баштанский район: днем и ночью были обстрелы в Широковской общине. Сгорел гараж и комбайн, потерпевших нет.
Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Один человек погиб. Информация о повреждениях уточняется.
Херсонщина: почти двое суток как в Херсоне пропала телефонная и Интернет связь. По городу увеличилось количество точек выдачи и продажи сим-карт России: для этого необходимо предоставить свой паспорт и оформить карты пенсионерам. Россияне заявляют, что связь отключили киевские власти (украинская сторона это отрицает – ред.).
Остается критической ситуация в оккупированных селах, там продолжаются тяжелые боевые действия, в частности, в Великоалександровской и Калиновской ТО.
На Днепропетровщине без тревог, но был артобстрел Зеленодольской общины, которая граничит с Херсонщиной. Люди не пострадали. Подробная информация уточняется.
Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях.