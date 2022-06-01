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Глава МИД Германии: Запад должен обеспечить устойчивую поддержку Украины

Среда, 1 июня 2022, 09:26

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает адаптировать поддержку Украины к новой военной стратегии президента России Владимира Путина.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Путин предполагал, что "он мог быстро и жестоко вторгнуться в Украину, а затем разгромить страну", сказала Бербок.

"Теперь он видит, что это не работает. И его стратегия сейчас долгосрочна. Это значит, что мы также должны поддерживать Украину таким образом, чтобы поддержка была устойчивой", - заявила она. По ее словам, это касается поставок оружия.

"Теперь мы должны проверить, действительно ли мы предоставляем все для этой новой стратегии, чтобы Украина могла продолжать защищаться", - отметила министр.

Глава МИД предупредила о сценарии, по которому Россия играет на время после частичного успеха: "Я понимаю, что некоторые люди думают: да, если пушки умолкли, потому что Путин получил свое, то все. Снова все хорошо. Но потом снова ничего хорошего. Потому что отсутствие насилия не ведет к миру и свободе. А российская армия перегруппировывается, а ее декларируемая цель – это имперское заблуждение: полностью захватить Украину".

Темы: ГерманияУкраина
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