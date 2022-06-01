Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Германии: Запад должен обеспечить устойчивую поддержку Украины

Среда, 1 июня 2022, 09:26

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает адаптировать поддержку Украины к новой военной стратегии президента России Владимира Путина.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Путин предполагал, что "он мог быстро и жестоко вторгнуться в Украину, а затем разгромить страну", сказала Бербок.

Реклама:

"Теперь он видит, что это не работает. И его стратегия сейчас долгосрочна. Это значит, что мы также должны поддерживать Украину таким образом, чтобы поддержка была устойчивой", - заявила она. По ее словам, это касается поставок оружия.

"Теперь мы должны проверить, действительно ли мы предоставляем все для этой новой стратегии, чтобы Украина могла продолжать защищаться", - отметила министр.

Глава МИД предупредила о сценарии, по которому Россия играет на время после частичного успеха: "Я понимаю, что некоторые люди думают: да, если пушки умолкли, потому что Путин получил свое, то все. Снова все хорошо. Но потом снова ничего хорошего. Потому что отсутствие насилия не ведет к миру и свободе. А российская армия перегруппировывается, а ее декларируемая цель – это имперское заблуждение: полностью захватить Украину".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Германия
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: