Байден предупредил Россию о серьезных последствиях за ядерный удар

США не видят, что Россия готова применить ядерное оружие, но риторику Кремля называют опасной и предупреждают, что ядерный удар приведет к серьезным последствиям.

Источник: колонка Джо Байдена в The New York Times с заголовком "Что Америка будет и чего не будет делать в Украине"

Прямая речь президента США: "Я знаю, что многие люди во всем мире озабочены применением ядерного оружия. Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине.

Но риторика России, время от времени бряцающей ядерной саблей, сама по себе опасна и крайне безответственна".

Детали: Байден подчеркнул, что любое использование ядерного оружия в этом конфликте любого масштаба было бы "абсолютно неприемлемым для США и остального мира" и "привело бы к серьезным последствиям".

Предыстория:

Президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине, предоставят ракетные системы и боеприпасы, но не будут ни затягивать войну, ни оказывать давление на Киев, чтобы он пошел на уступки России.