Британская разведка: РФ оккупировала более половины Северодонецка

Британская разведка констатировала оккупацию Россией большей части Северодонецка.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Британская разведка отмечает, что наземные действия России остаются очень сосредоточенными, а основная огневая мощь сконцентрирована в небольшом секторе Луганской области.

"В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, русские войска приближались к центру города. Более половины города, вероятно, сейчас оккупировано российскими войсками, включая чеченских боевиков", - говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре по всей Украине.

В частности, в обзоре упомянут стратегически важный мост, соединяющий Украину с Румынией и украинскими портами на Дунае, которые стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.

Напомним, британская разведка считает, что политическая цель России заключается в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно кроме Северодонецка захватить Краматорск и трассу Днепр – Донецк.