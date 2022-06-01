Ким призвал николаевцев потерпеть с возвращением домой

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким призвал жителей области и Николаева подождать несколько недель с возвращением домой, поскольку оккупанты усилили обстрелы юга Украины.

Источник: видеообращение Кима в Telegram

Прямая речь Кима: "Вижу, что мы оживаем, есть перспективы, люди радуются, ремонты начинают делать. Мы тоже закупаем кучу строительных материалов для восстановления разрушенных домов.

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Город (Николаев – ред.) оживает, хотя мы все и говорим, что еще не нужно (возвращаться – ред.), 2-3 недели подождите, пока ВСУ там их (российских оккупантов – ред.) подтолкнет. Многие люди не ждут, но я присоединяюсь к мэру и скажу – кто имеет возможность, потерпите, потому что сейчас активная фаза защиты".

Детали: Он добавил, что, несмотря на то, что оккупанты усилили обстрелы области и Николаева, и есть жертвы, он будет пытаться регулярно выходить в эфир, потому что "люди просят поддерживать их оптимизмом".

В то же время Ким подчеркнул, что россияне сейчас паникуют – они боятся контрнаступления ВСУ, поэтому подрывают мосты, отступая, и быстро вывозят награбленное.