В Мариуполе оккупанты готовятся сносить большинство зданий – советник мэра

Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений зданий в Мариуполе якобы с целью восстановления строений.

Источник: советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко

Детали: Порядок обследования зданий и сооружений, пострадавших в результате боевых действий, подписал главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

Реклама:

Петр Андрющенко заявляет, что "оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов".

По его словам, два дня мобильные бригады из МЧС России и военных обходят в Мариуполе уцелевшие квартиры, где проживают люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение.

Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежития на пр. Строителей (Будівельників), а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов, пишет советник мэра Мариуполя.

ВИДЕО ДНЯ

Если нет согласия на переселение, то дают две недели на поиск жилья.

По словам Андрющенко, владельцев зданий, которые планируют снести независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей.

Прямая речь: "Таким образом оккупанты воплощают одновременно два сценария: принуждения к депортации в Россию и принуждения к работе для людей трудоспособного возраста".

Напомним: Ранее сообщалось, что по меньшей мере 90% жилья пострадали от бомбардировок и обстрелов в Мариуполе, уцелевших домов в городе не было задолго до окончательной оккупации россиянами.