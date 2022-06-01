Шольц пообещал Украине больше оружия, в том числе систему ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны.

Об этом Шольц объявил в ходе дебатов в немецком парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Во время дебатов лидер главной оппозиционной партии Фридрих Мерц раскритиковал политику канцлера по Украине. В ответ Олаф Шольц объявил о дальнейших поставках оружия Украине.

"В ближайшие недели мы поставим в Украину 12 самых современных самоходных гаубиц в мире в тесном сотрудничестве с нидерландцами", - сказал Шольц, добавив, что обучение украинских военных на Panzerhaubitze 2000 завершится через несколько дней.

"Федеральное правительство также недавно решило, что с системой IRIS-T мы поставим самую современную систему противовоздушной обороны, которая есть в Германии", - продолжил канцлер.

"Таким образом, мы дадим Украине возможность защитить целый город от налетов российской авиации", - отметил Олаф Шольц.

Кроме того, Германия поставит Украине современный радар, обнаруживающий вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

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Шольц отметил, что Германия будет также поставлять реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве с США - но только с не дотягивающей России дальностью.

Ранее издание Bild сообщило, что Федеральный совет безопасности Германии рассматривает вопрос вероятной передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

По информации издания, если система ПВО будет передана, она может заработать в Украине с ноября.

Для использования системы необходимо обучение украинских военных в Германии.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км.

С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.