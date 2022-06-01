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Папа Римский призвал не использовать зерно из Украины как оружие

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 12:23
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск осудил блокаду экспорта пшеницы из украинских портов.

Об этом он сказал в конце всеобщей аудиенции в среду, 1 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

"Вызывает большую тревогу блокада экспорта зерна из Украины, от которой зависит жизнь миллионов людей, особенно в самых бедных странах", – сказал папа Франциск, не уточнив, кто блокирует поставки украинского зерна.

"Обращаюсь с горячим призывом сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему и гарантировать общечеловеческое право на питание. Пожалуйста, не используйте зерно, основной продовольственный продукт, как оружие на войне", – призвал он.

Африканский союз уже предупредил, что блокада может вызвать продовольственный кризис на континенте.

Российские корабли блокируют украинские порты, препятствуя прохождению экспорта через Черное и Азовское моря.

Украина также призвала к снятию блокады, в то время как Россия утверждает, что украинская морская территория вблизи портов заминирована.

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Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, однако до сих пор не получил ответа на свое предложение.

В интервью в начале мая он также сказал, что пока не планирует визит в Украину.

Папа Римский также выступил с идеей "примирения" Украины и РФ, когда два человека символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане, однако, по словам президента Зеленского, украинское общество не восприняло эту идею.

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Темы: Папа РимскийвойнаедаУкраина
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