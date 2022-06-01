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МВД открыло горячую линию для поиска пропавших военных

Ирина БалачукСреда, 1 июня 2022, 14:35
Фото pixabay.com

1 июня начинает работу горячая линия МВД для обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников.

Источник: МВД

Детали: Для приема вызовов одновременно будет работать 10 телефонных линий.

Украинцы смогут оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших.

Номер многоканального телефона: 380894201866.

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Темы: МВДУкраинавойнапленные
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