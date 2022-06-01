МВД открыло горячую линию для поиска пропавших военных
Среда, 1 июня 2022, 14:35
1 июня начинает работу горячая линия МВД для обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников.
Источник: МВД
Детали: Для приема вызовов одновременно будет работать 10 телефонных линий.
Украинцы смогут оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших.
Номер многоканального телефона: 380894201866.
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