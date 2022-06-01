Черниговщина готова к повторному нападению РФ: пока враг только "держит в тонусе"

Черниговская область готова к повторному наступлению войск России, хотя в настоящее время признаков формирования врагом ударной группы для второй попытки наступления не фиксируют.

Источник: председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь Чауса: "Что касается обороны.. Область готова к обороне, если начнется вторая серия активных военных действий на Черниговщине. Границы наши готовы. Готовы лучше, чем было 24 февраля. Мы готовы к тому, что враг может повторить попытку прохода через Черниговскую область".

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Детали: Чаус отметил, что скопление российских войск наблюдается вдоль всего участка границы (с Россией и Беларусью), но на сегодняшний день оно не критично.

По его словам, враг постоянно продолжает обстрелы приграничья Черниговщины и постоянно передвигается по речному транспорту по реке Днепр (территория белорусской границы), то есть так держит украинские силы "в тонусе".

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил такую ​​логику россиян.

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Прямая речь Демченко: "Своими действиями враг пытается показать свое присутствие, чтобы Украина держала необходимое количество сил обороны и не могла отправить их в более горячие точки, где ведутся боевые действия.

В то же время, мы не фиксируем, чтобы Россия со своей стороны формировала ударную группу, которая пыталась бы повторно зайти на территорию Украины, но разведывательные мероприятия нам показывают, что на отдельных направлениях они укрепляют свои позиции на территории РФ".