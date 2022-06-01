Известную сеть ресторанов в Киеве подозревают в выводе средств в РФ: владельцы возражают

Столичные правоохранители подозревают владельцев известной сети ресторанов в легализации и выводе средств в Россию, однако сами предприниматели отрицают свою причастность.

Источник: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция, собеседник УП в правоохранительных органах, представители Tarantino Family в комментарии УП

Дословно прокуратура: "В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору (по данным источника УП Максим Горецкий -ред.)".

Детали: Правоохранители не называют сеть ресторанов, но по данным источника УП, речь идет о Tarantino family (входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т.д.).

Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве.

Они изъяли документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерную технику, наличные средства на общую сумму свыше 1,5 млн. гривен, документацию, имеющую значение для расследования уголовного производства.

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Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и счета компаний, отмечает полиция.

Обновлено: Впоследствии владельцы Tarantino Family заявили, что не причастны к преступлениям.

Детали: Tarantino Family сообщила, что против нее 20 мая было возбуждено уголовное производство, которое сейчас расследуется. Подозрение правоохранителей в компании называют надуманным.

В пресс-релизе компании указано, что "30 марта (очевидно, мая -ред.) в киевском офисе компании Подольская окружная прокуратура г. Киева совместно с ДСР Нацполиции Украины провела обыски. Однако никаких подтверждений обвинениям в адрес Tarantino Family правоохранители не обнаружили".

Кроме того, Tarantino Family утверждает, что обыски были произведены с нарушением действующего законодательства Украины.

Мол, правоохранители пришли с определением не суда – а следователя, что противоречит законодательству.

"Не дождавшись адвокатов как законных представителей, начали обыск. Изъяли всю компьютерную технику, личные деньги находившихся в помещении людей и текущую документацию относительно наших ресторанов. Правда, забрали вообще не те документы, которые были указаны в постановлении", отмечают в компании.

Компания говорит, что с начала вторжения России в Украину рестораны Tarantino Family "самостоятельно кормили военных ВСУ, терробороны, волонтеров и обычных граждан, оказавшихся в затруднительном положении".

Дословно Tarantino Family: "Компания Tarantino Family сообщает, что все обвинения в якобы "связях с РФ" и отмывании средств на территории России – ложны и безосновательны. А потому и "разоблачить" Tarantino Family в этом невозможно...

Года 2-3 назад наши конкуренты делали "вбросы" с похожей риторикой – о том, что мы якобы ведем бизнес в РФ. Тогда к нам тоже приходили правоохранители, но обыска не было, никакого уголовного дела не было, и никаких фактов в подтверждение этих обвинений также не обнаружено".