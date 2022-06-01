Дворников куда-то исчез: в США сомневаются, что генерал все еще руководит войсками РФ в Украине – NYT

Американские источники сомневаются, что генерал Александр Дворников, которого президент РФ назначил руководить войсками РФ в Украине, все еще отвечает за военные действия, ведь его не видели уже несколько недель.

Источник: New York Times

Дословно: "Российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, совершают те же ошибки в своей кампании по захвату части восточной Украины, которые вынудили их отказаться от стремления захватить всю страну, говорят высокопоставленные американские чиновники.

Реклама:

В то время как российские войска захватывают территорию, представитель Пентагона заявил, что их "медленный и поступательный" темп утомил их, и что общая боевая мощь вооруженных сил уменьшилась примерно на 20%".

Детали: Президент России Владимир Путин назначил нового командующего войсками в Украине, генерала Александра Дворникова, в апреле, что многие расценили как признание того, что первоначальный военный план РФ провалился.

По словам американских официальных лиц, Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения РФ координировать свои атаки, но последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников США размышлять о том, по-прежнему ли он отвечает за военные действия.

ВИДЕО ДНЯ

Российские пилоты также продолжают демонстрировать то же поведение, избегающее риска, что и в первые недели войны. По словам официальных лиц США, Россия так и не установила никакого превосходства в воздухе.

Кроме того, РФ удается добились определенного прогресса на востоке Украины, но некоторые районы, которые удалось захватить оккупантам, отбивают украинские войска.

По словам официальных лиц США, перекрытие российских линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев.

В первые недели войны Россия вела свою военную кампанию из Москвы, и на местах не было центрального военного командира, который мог бы командовать.

В начале апреля, после того как проблемы с логистикой и моральным духом России стали очевидны, Путин поручил генералу Дворникову руководить упорядоченными военными действиями.

В Украине Дворников наладил более упорядоченный процесс. Российские пилоты начали координировать свои действия с наземными войсками и российские подразделения обсуждали друг с другом общие цели.

Но вторжение "проходит на востоке не особенно иначе, чем на западе, потому что они не смогли изменить характер российской армии", — сказал Фредерик В. Каган, старший научный сотрудник и директор проекта "Критические угрозы" в Американский институт предпринимательства.

"В российской армии есть некоторые глубокие недостатки, которые они не смогли бы исправить за последние несколько недель, даже если бы попытались. Недостатки глубоки и фундаментальны".

По словам представителей Пентагона, во главе этого списка стоит отсутствие в российской армии унтер-офицеров, способных самостоятельно мыслить.

Российские вооруженные силы следуют доктринальному методу в советском стиле, согласно которому низовые войска не уполномочены указывать на недостатки в стратегии, которые должны быть очевидны, или вносить коррективы.

По словам американских военных, украинцы после семи лет обучения вместе с военнослужащими из США и других стран НАТО следуют более западному методу и продемонстрировали особую гибкость в адаптации к обстоятельствам.

Возобновив штурм Донбасса, РФ обстреляла города и села артиллерийским огнем. Но войска не последовали за этим каким-либо устойчивым танковым вторжением, которое необходимо, если они хотят удерживать территорию.

Это означает, что РФ может столкнуться с трудностями, пытаясь удержать достигнутое, как это было в Харькове.