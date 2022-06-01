Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война будет продолжаться как минимум до зимы этого года, потому что ни одна из сторон не может отступить.

Источник: интервью Подоляка для агентства "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Подоляка: "До осени – зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде чувство победы. Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства .

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Военно-политическое руководство не сомневается, что война должна идти по сценарию Украины. Как только мы примем другое решение, на Банковую придут тысячи людей, потерявших своих близких, родных, детей, жен, мужчин, и спросят: а зачем были все эти смерти? Если бы Россия воевала действительно по правилам, то в любой момент можно было бы сказать: хорошо, мы поняли – это инфраструктурная война, военные объекты уничтожаются.

Но здесь вопрос будет не так. Нас всегда будут потом спрашивать: а зачем эти люди, вот эти детки возрастом до пяти лет сидели три месяца в подвале и ели, по сути, то, что находили. Зачем этих людей изуродовали и убили оккупанты? И мы не ответим на него, если сегодня отложим войну на два года. Поэтому нет никакого дуализма в принятии решения – нужно ли нам бороться дальше.

Поэтому война не может остановиться по линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом "русском мире" жить.

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Детали: По словам Подоляка, военное руководство полностью разделяет планы политических лидеров Украины относительно того, что замораживание войны недопустимо, и украинская армия должно вернуть захваченные территории.

Подоляк рассказал, что украинские власти готовы идти на любые обменные процедуры, чтобы вернуть украинских военных из российского плена. По его словам, Украина соглашается обменивать российских солдат в любом объеме, потому что они ей не нужны.

Прямая речь Подоляка: "Мы будем готовы обменивать любой объем российских солдат на наших. Россияне нам не нужны. Думаю, что и России они не нужны. В России есть определенные категории солдат, которых они всегда захотят забрать. В первую очередь срочников.

Сейчас мы очень заинтересованы в том, чтобы получать информацию о наших пленных в России: как они там, имеют ли они доступ к медицинским услугам, к надлежащему питанию, насколько эффективно их содержание, насколько оно позволяет им удовлетворять обычные потребности".

Детали: Он объяснил, что в настоящее время переговоры приостановлены во всех подгруппах, кроме гуманитарной, в которой обсуждают вопросы обмена военнопленными. В частности, украинская сторона постоянно передает запросы об организации эвакуации украинских граждан с захваченных территорий и о состоянии здоровья украинских военных в российском плену.

Но в то же время, по его словам, во всяком случае война завершится определенными переговорами и юридической фиксацией результатов на поле боя, однако Украина настроена освобождать свои земли от российских захватчиков, а затем вести переговоры.

Что было раньше: Президент США Джо Байден обнародовал авторскую колонку в издании New York Times, в которой заверил, что американские власти стремятся видеть свободную и независимую Украину, а потому будут предоставлять надлежащие объемы вооружения для сопротивления дальнейшей агрессии.