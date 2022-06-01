США официально подтвердили новый пакет помощи для Украины
Соединенные Штаты Америки официально подтвердили новый пакет безопасности для Украины объемом 700 млн долларов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Сегодня утром президент Байден анонсировал существенный новый пакет помощи по безопасности, чтобы вооружить Украину дополнительными способностями и передовым оружием - именно тем, в чем украинцы сейчас нуждаются, чтобы защищаться от продолжающейся российской агрессии. Это включает в себя более передовые ракетные системы, которые позволят поражать ключевые цели на поле боя с более дальних расстояний", - сказал Энтони Блинкен, не приводя других деталей.
Из информации, ранее попавшей в СМИ из-за источников в администрации, известно, что речь идет о пакете объемом 700 млн долларов, включающем в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), с политическим условием, что их не будут использовать для ударов по целям на территории России.
Также в пакете - радиолокационные системы, больше ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и разные виды боеприпасов.