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США официально подтвердили новый пакет помощи для Украины

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 18:33

Соединенные Штаты Америки официально подтвердили новый пакет безопасности для Украины объемом 700 млн долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня утром президент Байден анонсировал существенный новый пакет помощи по безопасности, чтобы вооружить Украину дополнительными способностями и передовым оружием - именно тем, в чем украинцы сейчас нуждаются, чтобы защищаться от продолжающейся российской агрессии. Это включает в себя более передовые ракетные системы, которые позволят поражать ключевые цели на поле боя с более дальних расстояний", - сказал Энтони Блинкен, не приводя других деталей.

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Из информации, ранее попавшей в СМИ из-за источников в администрации, известно, что речь идет о пакете объемом 700 млн долларов, включающем в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), с политическим условием, что их не будут использовать для ударов по целям на территории России.

Также в пакете - радиолокационные системы, больше ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и разные виды боеприпасов.

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Темы: СШАУкраинавойнавойна
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