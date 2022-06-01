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Венгрия блокирует утверждение новых санкций ЕС: просит исключить патриарха Кирилла - СМИ

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 19:10

На заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе Венгрия высказала несколько возражений по поводу шестого санкционного пакета, согласованного накануне Европейским советом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В частности, Будапешт настаивает на исключении из санкционного перечня главы Русской православной церкви патриарха Кирилла - одного из публичных сторонников Владимира Путина. Имя Кирилла не звучало во время переговоров лидеров ЕС.

Кроме того, Венгрия также заявила о "мелких технических вопросах", связанных с введением частичного эмбарго на российскую нефть.

Как следствие, констатируют собеседники Bloomberg, время утверждения шестого санкционного пакета ЕС остается неясным.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что процесс одобрения шестого санкционного пакета против России завершится в среду или четверг.

Напомним, лидеры ЕС на саммите, продолжающемся 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

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Шестой пакет санкций Европейского Союза предусматривает ограничение в отношении 80 российских олигархов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС.

Больше - в видео: Эмбарго, деньги, Орбан, "патриарх" Кирилл: саммит ЕС, ставший победоносным для Украины.

Темы: ВенгрияКириллцерковьсанкции
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