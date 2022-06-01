Германия отдает Греции БМП "Marder", о которых просила Украина - Bild

Германия передаст Греции бронетранспортеры "Marder", о которых немецкая оружейная компания Rheinmetall и Украина договорились в декларации о намерениях еще в марте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве.

Канцлер Олаф Шольц анонсировал во вторник обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров "Marder", а Греция быстро поставляет на Украину "танки советского производства".

Реклама:

Однако, по данным издания, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

"С сегодняшней сделкой по Marder для Украины, наконец, закончены обсуждения", — сказал источник в правительстве.

Шольц хотел "наконец положить конец утомительным спорам о бронетранспортерах", продолжил собеседник. Именно поэтому, по его словам, из Германии вывозятся все еще функционирующие Marder, чтобы они больше не были доступны для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Вместо этого около 100 советских боевых машин пехоты типа "БМП-1А1 Восток" должны отправиться из Афин в Украину.

Это боевые машины пехоты со складов, которые Германия продала Греции в начале 1990-х годов по цене в 50 000 немецких марок (около 25 000 евро) каждая. БМП возрастом от 50 до 58 лет.

Эти советские машины почти не использовались, некоторые из них были перепроданы из Греции в Ирак и Египет или используются в качестве учебных мишеней в военных маневрах.

Также Bild стало известно, что объявленная сейчас сделка находится в офисе канцлера с 28 февраля, и она могла быть проведена не с Грецией, а с Болгарией. София предложила Германии быстро поставить Украине 90 боевых БМП-1 в обмен на 90 "Marder" из Германии, но Берлин не одобрил ее.

Накануне глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала федеральное правительство как можно быстрее доставить 50 боевых машин пехоты Marder в Украину.