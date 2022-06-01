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Германия отдает Греции БМП "Marder", о которых просила Украина - Bild

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 20:12

Германия передаст Греции бронетранспортеры "Marder", о которых немецкая оружейная компания Rheinmetall и Украина договорились в декларации о намерениях еще в марте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве.

Канцлер Олаф Шольц анонсировал во вторник обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров "Marder", а Греция быстро поставляет на Украину "танки советского производства".

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Однако, по данным издания, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

"С сегодняшней сделкой по Marder для Украины, наконец, закончены обсуждения", — сказал источник в правительстве.

Шольц хотел "наконец положить конец утомительным спорам о бронетранспортерах", продолжил собеседник. Именно поэтому, по его словам, из Германии вывозятся все еще функционирующие Marder, чтобы они больше не были доступны для Украины.

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Вместо этого около 100 советских боевых машин пехоты типа "БМП-1А1 Восток" должны отправиться из Афин в Украину.

Это боевые машины пехоты со складов, которые Германия продала Греции в начале 1990-х годов по цене в 50 000 немецких марок (около 25 000 евро) каждая. БМП возрастом от 50 до 58 лет.

Эти советские машины почти не использовались, некоторые из них были перепроданы из Греции в Ирак и Египет или используются в качестве учебных мишеней в военных маневрах.

Также Bild стало известно, что объявленная сейчас сделка находится в офисе канцлера с 28 февраля, и она могла быть проведена не с Грецией, а с Болгарией. София предложила Германии быстро поставить Украине 90 боевых БМП-1 в обмен на 90 "Marder" из Германии, но Берлин не одобрил ее.

Накануне глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала федеральное правительство как можно быстрее доставить 50 боевых машин пехоты Marder в Украину.

Темы: ГерманияГрецияУкраинаоружие
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