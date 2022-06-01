Байден объявил о предоставлении Украине артиллерийских систем HIMARS

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).

Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Сегодня я объявляю новый значительный пакет в сфере безопасности для предоставления своевременной и критической помощи украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при поддержке двух партий в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отпора российским атакам", – говорится в заявлении.

"Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым оружием, включая HIMARS с боеприпасами, чтобы оградить свою территорию от наступления России. Мы будем возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу", - заявил Байден.

Ранее СМИ сообщали, что системы HIMARS предоставляются Украине с политическим условием, что они не будут использоваться для ударов по целям на территории России.

HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике.

Также в пакете помощи стоимостью 700 млн долларов радиолокационные системы, больше ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и разные виды боеприпасов.

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Напомним, Байден заявлял, что Соединенные Штаты не планируют предоставлять Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на территории России.

Подробно о новом оружии, реальности ядерного удара и другом: Что США будут и чего не будут делать в Украине. Объяснение президента Байдена

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