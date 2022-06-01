В Пентагоне показали список новых вооружений, передаваемых Украине
В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн долларов, в котором предусмотрены американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Первым пунктом в пакете названы HIMARS с боеприпасами, количество которых не раскрывают, как и дальнобойную способность пакетов. В то же время агентство Reuters со ссылкой на слова чиновника Пентагона Колина Каля сообщает, что изначально будут предоставлены четыре системы HIMARS, для обучения украинским военным понадобится ориентировочно три недели.
Также в пакет войдут:
- пять радиолокационных систем для контрбатарейной борьбы;- две РЛС воздушного мониторинга;
- 1000 "Джавелинов" и 50 пусковых установок (Command Launch Units);
- 6000 единиц противотанкового оружия;
- 15 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц;
- четыре вертолета Mi-17;
- 15 тактических транспортных средств;
- запчасти и другое оборудование.
"США также продолжают работу с союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине необходимое вооружение в соответствии с изменением потребностей на поле боя", - добавляют в коммюнике.
Это уже одиннадцатый пакет военной помощи для Украины из запасов Пентагона с августа 2021 года.
С начала работы администрации Байдена США предоставили Украине помощь на сумму около 5,3 млрд долларов, из которых 4,6 млрд - после начала полномасштабной войны 24 февраля. Общая сумма предоставленной с 2014 года безопасности США для Украины достигла 7,3 млрд долларов.
Напомним, в начале суток стало известно, что Белый дом готовится выделить новый пакет безопасности для Украины, впоследствии Джо Байден официально объявил об этом. РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
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