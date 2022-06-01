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Россияне выпустили ракеты: почти по всей Украине воздушная тревога

Мазуренко Алена Среда, 1 июня 2022, 21:49
карта alerts.in.ua

Почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу – почти во всех областях, кроме Херсонской, существует угроза ракетных ударов.

Источник: карта воздушных тревог, Telegram

Детали: В настоящее время угроза ракетных ударов в Украине существует во всех областях, кроме Херсонской.

В соцсетях распространяют видео запуска ракет с моря.

Очевидцы сообщают о запуске 8 ракет с моря в поселке Кача в оккупированном Крыму.

Темы: обстрелКрымоккупациявойна
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