Россияне выпустили ракеты: почти по всей Украине воздушная тревога
Среда, 1 июня 2022, 21:49
Почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу – почти во всех областях, кроме Херсонской, существует угроза ракетных ударов.
Источник: карта воздушных тревог, Telegram
Детали: В настоящее время угроза ракетных ударов в Украине существует во всех областях, кроме Херсонской.
В соцсетях распространяют видео запуска ракет с моря.
Очевидцы сообщают о запуске 8 ракет с моря в поселке Кача в оккупированном Крыму.