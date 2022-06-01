Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр показал последствия обстрела Николаева

Мазуренко Алена Среда, 1 июня 2022, 22:53

Из-за обстрела российских оккупантов в Николаеве погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.

Источник: городской председатель Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания.

Один человек погиб на месте обстрела, еще одного – госпитализировали, но врачи не успели спасти жизнь. Также известно еще о двух раненых".

Детали: Городской голова сообщил, что по одному из адресов поврежден газопровод – без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу - порыв водопровода: "В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают".

 

Коммунальщики города раздали людям пленку, чтобы забить поврежденные окна.

ВИДЕО ДНЯ

Также они помогут вывезти крупногабаритный мусор и навести порядок возле домов.

 
 

Темы: НиколаевобстрелРосcиявойна
Главное сегодня

Британия подтвердила, что предоставит Украине дальнобойные ракетные системы M270

Плей-офф ЧМ-2022 по футболу: сборная Украины победила Шотландию

Украина купить в Польше около 60 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

обновлено от 16:07Известную сеть ресторанов в Киеве подозревают в выводе средств в РФ: владельцы возражают

Байден объявил о предоставлении Украине артиллерийских систем HIMARS

Венгрия блокирует утверждение новых санкций ЕС: просит исключить патриарха Кирилла - СМИ

Все новости...
Николаев
Ким призвал николаевцев потерпеть с возвращением домой
Николаев: россияне попали в дом с двумя детьми
В Николаеве артобстрел, раздаются взрывы – мэр
Последние новости
06:10
СМИ: Были взрывы в Одессе и Николаеве
05:30
FT: Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти, если она упадет в России
04:50
В США произошла еще одна стрельба — в больнице
04:10
ISW: Россияне пытаются дойти до Лисичанска, избежав боя на Северском Донце
03:29
ОК "Юг": В Черном море уже три российских корабля угрожают ракетными ударами
02:51
Британия подтвердила, что предоставит Украине дальнобойные ракетные системы M270
02:10
В НАТО не предполагают мести от России за предоставление Украине HIMARS
01:30
Байден обсудит с генсеком НАТО, как усилить союзников по Альянсу
01:00
США планируют продать Украине боевые беспилотники большого радиуса действия – Reuters
00:30
Удар по Львовской области: Выросло количество пострадавших
Все новости...