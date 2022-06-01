Мэр показал последствия обстрела Николаева

Из-за обстрела российских оккупантов в Николаеве погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.

Источник: городской председатель Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания.

Один человек погиб на месте обстрела, еще одного – госпитализировали, но врачи не успели спасти жизнь. Также известно еще о двух раненых".

Детали: Городской голова сообщил, что по одному из адресов поврежден газопровод – без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу - порыв водопровода: "В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают".

Коммунальщики города раздали людям пленку, чтобы забить поврежденные окна.

ВИДЕО ДНЯ

Также они помогут вывезти крупногабаритный мусор и навести порядок возле домов.