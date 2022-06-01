Во Львовской области прозвучали взрывы
Среда, 1 июня 2022, 22:56
На территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы.
Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий
Детали: Впоследствии Козицкий сообщил, что ракетный удар нанесли по транспортной инфраструктуре. Военная администрация имеет данные о по меньшей мере двух раненых. Пока информации о погибших нет.
Что было раньше: Около 21:00 во всех областях Украины, за исключением оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов российских оккупантов.
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