Во Львовской области прозвучали взрывы

На территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Детали: Впоследствии Козицкий сообщил, что ракетный удар нанесли по транспортной инфраструктуре. Военная администрация имеет данные о по меньшей мере двух раненых. Пока информации о погибших нет.

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Что было раньше: Около 21:00 во всех областях Украины, за исключением оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов российских оккупантов.