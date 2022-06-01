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Во Львовской области прозвучали взрывы

Денис КарловскийСреда, 1 июня 2022, 22:56
Во Львовской области прозвучали взрывы
фото иллюстративное: getty images

На территории Стрыйского района Львовской области прогремели взрывы.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Детали: Впоследствии Козицкий сообщил, что ракетный удар нанесли по транспортной инфраструктуре. Военная администрация имеет данные о по меньшей мере двух раненых. Пока информации о погибших нет.

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Что было раньше: Около 21:00 во всех областях Украины, за исключением оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов российских оккупантов.

Темы: Львовщинаобстрел
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