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FT: Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти, если она упадет в России

Анастасия КалатурЧетверг, 2 июня 2022, 05:30
ФОТО: GETTY

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно упадет в результате наложенных на нее санкций.

Источник: источники FT

Детали: Как отмечается, Саудовская Аравия сопротивлялась призывам ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть достигли около 120 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за десятилетие. Саудовская Аравия считает, что ей следует держать свободные производственные мощности в резерве.

Но опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как ЕС ввел еще один пакет санкций против Москвы, включая нефтяное эмбарго.

Один информированный человек сказал FT, что "Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля за ценами на нефть не в ее интересах".

По мнению Саудовской Аравии, настоящего дефицита пока нет.

Люди, знакомые с переговорами, сообщили, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона в рамках сближения с администрацией президента США Джо Байдена.

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Один из дипломатических источников сообщил, что обсуждалось немедленное увеличение добычи в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, о чем может быть объявлено на встрече ОПЕК+ в четверг. Но ничего еще не решено, и ОПЕК+ все может придерживаться своего плана добычи, который действует с начала кризиса COVID-19.

Источник сообщил, что увеличение добычи, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, хотя ОПЕК+ должно одобрить это изменение.

Напомним: 13 стран ОПЕК и 10 стран, не входящих в эту организацию (включая РФ), должны встретиться 2 июня. Ожидается, что они одобрят запланированное увеличение добычи, чтобы постепенно вернуть добычу до уровня до пандемии COVID-19.

Темы: Саудовская АравияРосcиянефть
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