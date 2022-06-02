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Луганщина: россияне вели безуспешный штурм в направлении Боброво и Устиновки – Гайдай

Четверг, 2 июня 2022, 08:09

В Северодонецке российские войска продолжают штурмовые действия, вели безуспешный штурм в направлении н.п. Боброво и Устиновка, за сутки в Луганской области повреждено 52 дома.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 2 июня

Прямая речь: "Наши военные сдерживают врага, поэтому он продолжает уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка.

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Россияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности восстановления. Они за 8 лет ни копейки не вложили в восстановление оккупированной в 2014 году части Луганщины, не собираются и сейчас. Потому и разрушают.

Вчера с утра они несколько раз целились по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол.

В Лисичанске повредили здание городской больницы. Им не нужны школы, больницы, заводы и рабочие места на них. К сожалению, это еще не все поняли. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область. Со злобой, потому что сами, сидя на газовой трубе, не имеют дома почти ничего, что для украинца является повседневностью".

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Детали: За последние сутки в Луганской области повреждено еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крова, отметил Гайдай.

По его словам, "50-60 домов область теряет ежедневно", а в селах и поселках, которые штурмуют россияне, "жилье выгорает улицами".

За 1 июня российские войска повредили в Горском 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.

Прямая речь: "В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

За минувшие сутки отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа "Орлан-10".

Этому предшествовало: Американский Институт исследования войны предположил, что российские войска пытаются продвинуться в Лисичанск с юга и запада, избежав форсирования Северского Донца со стороны Северодонецка, то есть с северо-востока.

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