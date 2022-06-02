Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Днепропетровщина: Россияне ударили из артиллерии по двум громадам, без жертв

Анастасия КалатурЧетверг, 2 июня 2022, 07:59

Россияне обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Днепропетровщины.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Дословно: "Длительные тревоги ночью.

Реклама:

Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной.

Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадам.

Людей не зацепило".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Отмечается, что "в настоящее время в области все нормально".

Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: