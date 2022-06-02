Днепропетровщина: Россияне ударили из артиллерии по двум громадам, без жертв

Россияне обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Днепропетровщины.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Дословно: "Длительные тревоги ночью.

Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной.

Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадам.

Людей не зацепило".

Детали: Отмечается, что "в настоящее время в области все нормально".