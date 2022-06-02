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Днепропетровщина: Россияне ударили из артиллерии по двум громадам, без жертв

Анастасия КалатурЧетверг, 2 июня 2022, 07:59

Россияне обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Днепропетровщины.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Дословно: "Длительные тревоги ночью.

Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной.

Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадам.

Людей не зацепило".

Детали: Отмечается, что "в настоящее время в области все нормально".

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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