Днепропетровщина: Россияне ударили из артиллерии по двум громадам, без жертв
Четверг, 2 июня 2022, 07:59
Россияне обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Днепропетровщины.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко
Дословно: "Длительные тревоги ночью.
Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной.
Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадам.
Людей не зацепило".
Детали: Отмечается, что "в настоящее время в области все нормально".
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