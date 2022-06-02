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Ночью Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: есть раненые

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 09:12
Ночью Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: есть раненые
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЖИВИЦКОГО

Ночью 2 июня россияне из самолета нанесли 3 ракетных удара по территории Краснопольской общины в Сумской области, в результате чего по меньшей мере 3 человека получили ранения, разрушены жилые дома.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, Государственная пограничная служба в Facebook

Прямая речь Живицкого: "Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района (Краснопольской общины).

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Один дом разрушен до основания – прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах. Предварительно: по меньшей мере три человека ранены". 

 
Фото Из Telegram Живицкого

Детали: По словам главы ОВА, все раненые – гражданские жители Краснополья. Их госпитализировали. 

 
Фото Из Telegram Живицкого

На месте работают спасатели. 

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Фото Из Telegram Живицкого

В Госпогранслужбе уточнили, что оккупанты произвели пуски ракет с территории России.

Темы: Сумская областьвойна
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