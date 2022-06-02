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Глава МИД Германии: Украина должна победить в войне

Четверг, 2 июня 2022, 09:13

Глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.

Об этом, как пишет Европейская правда, она сказала в эфире ZDF.

Бербок спросили о более осторожной формулировке канцлера Олафа Шольца о том, что Россия не должна выиграть войну. "Я говорю, что то, что говорит канцлер, правда", - сказала она.

"Конечно, Россия должна не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть. Россия нарушает международное право. Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких условиях не должна проиграть – это значит: Украина должна победить".

Оппозиционный Христианско-демократический союз был недоволен из-за выбора слов Шольца в Бундестаге в среду. Лидер фракции ХДС Фридрих Мерц раскритиковал, что Шольц не сказал просто: "Украина должна выиграть эту войну".

Во время дебатов Шольц снова выразил осторожность по поводу внешнеполитических целей Германии в войне. Цель федерального правительства состоит в том, чтобы президент России "не выиграл" захватническую войну, которую он начал против Украины, сказал он. "Наша цель – чтобы Украина смогла защититься и была успешной", – добавил он.

Ранее в среду канцлер Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и современный радар, который будет выявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM продлится месяцы.

Темы: ГерманияМИД
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