В Стамбуле отменили выступление прокремлевской пианистки, игравшей в оккупированном Мариуполе

В Стамбуле отменили выступление пианистки Валентины Лисицы, поддержавшей РФ в войне против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только что получил официальное письмо от турецкой стороны", - написал посол на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что Лисица, которая публично обрела псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграла "концерт" в Мариуполе на фоне обстрелов "Азовстали" и открыто поддерживает Россию в войне против Украины.

"Культура в данном случае не может быть вне войны или политики, потому что используется российским агрессором в пропаганде и оправдании его преступлений.

Спасибо турецким друзьям за принятое решение!" – написал Боднар.

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Напомним, ранее выступление Лисицы отменили в Будапеште.