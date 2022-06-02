Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Стамбуле отменили выступление прокремлевской пианистки, игравшей в оккупированном Мариуполе

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 09:59

В Стамбуле отменили выступление пианистки Валентины Лисицы, поддержавшей РФ в войне против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только что получил официальное письмо от турецкой стороны", - написал посол на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Лисица, которая публично обрела псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграла "концерт" в Мариуполе на фоне обстрелов "Азовстали" и открыто поддерживает Россию в войне против Украины.

"Культура в данном случае не может быть вне войны или политики, потому что используется российским агрессором в пропаганде и оправдании его преступлений.

Спасибо турецким друзьям за принятое решение!" – написал Боднар.

Напомним, ранее выступление Лисицы отменили в Будапеште.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Турция
Главное сегодня

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Все новости...
Турция
Литва и Турция подписали соглашение о покупке беспилотников "Байрактар"
ООН согласилась изменить международное написание названия Турции
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Последние новости
21:51
Раненые из Украины прибыли в Баварию на лечение
21:39
Глава МИД Германии высказалась за реформу ЕС перед новым расширением
21:36
У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай
21:30
Группа Ермака-Макфола: задержка 6-го пакета санкций снизила эффективность предыдущих
21:17
Россияне украли и уничтожили оборудования из ЧАЭС на 135 млн долларов – The Washington Post
21:16
Пациенты в один день превратились в военных. Как реабилитационный центр ветеранов пережил обстрелы
21:13
Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты
20:59
Энергоатом: отключение оккупированной ЗАЭС невозможно
20:42
фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской
20:38
Евгений Кошевой: Мы приезжали на Банковую, чтобы поддержать президента
Все новости...