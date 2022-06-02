Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Стамбуле отменили выступление прокремлевской пианистки, игравшей в оккупированном Мариуполе

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 09:59

В Стамбуле отменили выступление пианистки Валентины Лисицы, поддержавшей РФ в войне против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только что получил официальное письмо от турецкой стороны", - написал посол на своей странице в Facebook.

Реклама:

Он напомнил, что Лисица, которая публично обрела псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграла "концерт" в Мариуполе на фоне обстрелов "Азовстали" и открыто поддерживает Россию в войне против Украины.

"Культура в данном случае не может быть вне войны или политики, потому что используется российским агрессором в пропаганде и оправдании его преступлений.

Спасибо турецким друзьям за принятое решение!" – написал Боднар.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ранее выступление Лисицы отменили в Будапеште.

Темы: Турция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Турция
Эрдоган считает, что Украина должна смягчить подход для продолжения "зерновой сделки"
Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"
Эрдоган встретился с Путиным: будут говорить о зерне и Украине
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: