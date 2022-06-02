Украина подписала со Словакией контракт на поставку гаубиц Zuzana 2

Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.

Об этом, как передает "Европейская правда", написал в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana 2 для Украины подписан - восемь штук будут доставлены в Украину", - написал он.

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Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова побывала с визитом в Украине, во вторник она посетила разрушенные российскими войсками Ирпень и Бородянку.

Чапутова также встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Зузана подтвердила "Зузаны" - именно под таким лозунгом проходит визит президентки Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Киеве. А Зузаны – это также словацкие 155-мм САУ. А еще личное лоббирование статуса кандидата Украины в ЕС, оборонная поддержка, взаимодействие в энергетической сфере, возможный общий погранично-таможенный контроль", - написал Сибига на своей странице в Facebook.