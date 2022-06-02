Оккупанты ночью обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые

Ночью 2 июня российские войска обстреляли Харьков, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Прошлой ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова.

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На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла 1 женщина, 1 мужчина получил ранения. Еще 3 женщины, находившиеся в школе, спасены сотрудниками ГСЧС".

Фото из Telegram Синегубова

Детали: Кроме того, еще 2 мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали с. Циркуны Харьковского района (1 человек получил ранения), г. Чугуев, с. Коробочкино и пгт. Клугинно-Башкировка Чугуевского района (4 мирных жителя получили ранения).

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Синегубов напомнил, что на территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и удерживании оккупированных территорий.

По словам главы ОВА, все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны, а украинские военные продолжают наносить врагу потери.