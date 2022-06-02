Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ночью обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 10:31
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА 

Ночью 2 июня российские войска обстреляли Харьков, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Прошлой ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова.

На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла 1 женщина, 1 мужчина получил ранения. Еще 3 женщины, находившиеся в школе, спасены сотрудниками ГСЧС". 

 
Фото из Telegram Синегубова 

Детали: Кроме того, еще 2 мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали с. Циркуны Харьковского района (1 человек получил ранения), г. Чугуев, с. Коробочкино и пгт. Клугинно-Башкировка Чугуевского района (4 мирных жителя получили ранения).

Синегубов напомнил, что на территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и удерживании оккупированных территорий.

ВИДЕО ДНЯ

По словам главы ОВА, все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны, а украинские военные продолжают наносить врагу потери.

Темы: Харьковвойнажертвы
Главное сегодня

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Все новости...
Харьков
Регионы: ВСУ удерживают промзону Северодонецка, на Львовщине движение поездов после удара не возобновлено
Харьков: из-под завалов обстрелянного в феврале дома извлекли тела 4 человек
В Харьковской области за сутки погибли трое гражданских, утром погиб ребенок
Последние новости
22:28
ВСУ отбили 5 атак россиян на Донбассе: от обстрелов в сутки пострадало более 30 населенных пунктов
22:24
В Днепропетровской области обнаружили около 40 кассетных элементов от снаряда РСЗО
22:22
Главы МИД США и Британии обсудили дальнейшую помощь Украине
22:03
Россияне прицельно били по ВСУ под Гостомелем благодаря данным от шпионов – Монастырский
21:51
Раненые из Украины прибыли в Баварию на лечение
21:39
Глава МИД Германии высказалась за реформу ЕС перед новым расширением
21:36
У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай
21:30
Группа Ермака-Макфола: задержка 6-го пакета санкций снизила эффективность предыдущих
21:17
Россияне украли и уничтожили оборудования из ЧАЭС на 135 млн долларов – The Washington Post
21:16
Пациенты в один день превратились в военных. Как реабилитационный центр ветеранов пережил обстрелы
Все новости...