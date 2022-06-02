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МИД ответил Лаврову о "заминированных портах": Отведите силы в море и гарантируйте ненападение

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 11:38

Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении.

Об этом, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, отметил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Лавров заявил, что россияне, мол, готовы пропустить суда с украинским зерном, "если Украина разминирует порты".

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Николенко отверг слова Лаврова, отметив, что напав на Украину, Россия осадила украинские морские порты, а российская армия заминировала часть морской акватории и постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов.

По словам Николенко, Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Украина приветствует предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море.

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В то же время, Украина требует, что Россия как первый шаг должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои.

"Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", - заявил Николенко.

"Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", - добавил спикер МИД Украины.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас накануне заявил, что, возможно, наиболее вопиющая ложь России касается продовольственного кризиса.

В МИД РФ также заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.

Темы: ЛавровМИД
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