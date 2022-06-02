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В правительстве Польши призвали Венгрию прекратить блокирование шестого пакета санкций против РФ

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 12:47

Спикер правительства Польши Петр Мюллер выразил обеспокоенность позицией Венгрии по поводу шестого пакета санкций ЕС против РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rzeczpospolita.

"Мы однозначно призываем Венгрию больше не блокировать этот процесс. Решения на Европейском совете были однозначными, Польша и другие страны ЕС хотят принять этот проект пакета санкций как можно скорее", - сказал Мюллер, отвечая на вопрос о блокировании Будапештом шестого пакета санкций против России.

Как сообщалось, на заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе Венгрия высказала несколько возражений по поводу шестого санкционного пакета, согласованного накануне Европейским советом.

В частности, Будапешт настаивает на исключении из санкционного перечня главы Русской православной церкви патриарха Кирилла - одного из публичных сторонников Владимира Путина. Имя Кирилла не звучало во время переговоров лидеров ЕС.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что процесс одобрения шестого санкционного пакета против России завершится в среду или четверг.

Напомним, лидеры ЕС на саммите, который проходил 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

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Шестой пакет санкций Европейского Союза предусматривает ограничения в отношении 80 российских олигархов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС.

Больше в видео: Эмбарго, деньги, Орбан, "патриарх" Кирилл: саммит ЕС, ставший победоносным для Украины

Темы: ПольшаРосcия
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