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Весь Славянск остался без света после обстрелов россиян

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 13:06
Весь Славянск остался без света после обстрелов россиян
фото с соцсетей

Из-за перебитой высоковольтной линии после российских обстрелов в Славянске Донецкой области нет света.

Источник: мэр города Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "Очередное недоброе утро в Славянске.

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К счастью, в этот раз в результате "прилёта" по частному сектору обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за перебитой высоковольтной линии в городе нет света. Прекращена подача воды, которую вчера начало отлаживать предприятие "Вода Донбасса".

Детали: Мэр просит людей эвакуироваться.

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Темы: СлавянскДонецкая областьвойнаРосcия
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