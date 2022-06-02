Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Весь Славянск остался без света после обстрелов россиян

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 13:06
фото с соцсетей

Из-за перебитой высоковольтной линии после российских обстрелов в Славянске Донецкой области нет света.

Источник: мэр города Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "Очередное недоброе утро в Славянске.

К счастью, в этот раз в результате "прилёта" по частному сектору обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за перебитой высоковольтной линии в городе нет света. Прекращена подача воды, которую вчера начало отлаживать предприятие "Вода Донбасса".

Детали: Мэр просит людей эвакуироваться.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СлавянскДонецкая областьвойнаРосcия
Главное сегодня

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Все новости...
Славянск
Россияне стреляли по Славянску из "Искандеров"
Россияне нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые
Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск – сводка Генштаба ВСУ
Последние новости
21:39
Глава МИД Германии высказалась за реформу ЕС перед новым расширением
21:36
У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай
21:30
Группа Ермака-Макфола: задержка 6-го пакета санкций снизила эффективность предыдущих
21:17
Россияне украли и уничтожили оборудования из ЧАЭС на 135 млн долларов – The Washington Post
21:16
Пациенты в один день превратились в военных. Как реабилитационный центр ветеранов пережил обстрелы
21:13
Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты
20:59
Энергоатом: отключение оккупированной ЗАЭС невозможно
20:42
фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской
20:38
Евгений Кошевой: Мы приезжали на Банковую, чтобы поддержать президента
20:37
"Слуга народа" присоединились к европартии "Альянс либералов и демократов за Европу"
Все новости...