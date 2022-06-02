Весь Славянск остался без света после обстрелов россиян
Четверг, 2 июня 2022, 13:06
Из-за перебитой высоковольтной линии после российских обстрелов в Славянске Донецкой области нет света.
Источник: мэр города Вадим Лях в Facebook
Прямая речь Ляха: "Очередное недоброе утро в Славянске.
Реклама:
К счастью, в этот раз в результате "прилёта" по частному сектору обошлось без жертв и пострадавших.
Из-за перебитой высоковольтной линии в городе нет света. Прекращена подача воды, которую вчера начало отлаживать предприятие "Вода Донбасса".
Детали: Мэр просит людей эвакуироваться.
ВИДЕО ДНЯ