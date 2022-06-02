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Зеленский: Украина де-факто уже является частью ЕС

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 13:16

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении перед парламентом Люксембурга выразил надежду на поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выступление президента.

"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" - сказал Зеленский.

Он выразил убеждение, что Люксембург поддержит предоставление Украине в июне официального статуса кандидата на вступление в ЕС, а затем и членство Украины в Европейском Союзе.

Зеленский пригласил премьер-министра Люксембурга приехать в Украину, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

Однако среди стран ЕС нет единодушия по поводу предоставления Украине кандидатского статуса.

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Темы: ЗеленскийЕС
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