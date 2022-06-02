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Сенат Ирландии признал вторжение России в Украину геноцидом

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 14:09

Сенат Ирландии в среду принял резолюцию, считающую вторжение Российской Федерации в Украину геноцидом.

Об этом сообщил в Twitter Марк Дейли, спикер верхней палаты ирландского парламента, пишет "Европейская правда".

"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида.

Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине", - отметил Дейли.

Согласно принятой резолюции, "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

Сенат призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России, работая над прекращением импорта российских нефти и газа, а также угля, финансирующего российскую военную машину против украинского народа.

Кроме того, в резолюции отмечается, что политическое руководство Российской Федерации должно понести ответственность за преступления в Украине.

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Как сообщалось, первый независимый отчет по обвинениям РФ в геноциде в Украине утверждает, что действия России в Украине дают достаточно доказательств, чтобы заключить, что Москва разжигает геноцид и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.

16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

Читайте также: 10 главных вопросов о геноциде в Украине, наказании за него и международных судах

Темы: ИрландиягеноцидУкраина
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