Кремль просит пропагандистов не писать о длительности вторжения, чтобы "россияне не задумывались"

Накануне сотого дня полномасштабного вторжения в Украину Кремль "попросил" сотрудников государственных СМИ "не акцентировать" внимание на продолжительности российского вторжения.

Источник: "Медуза" со ссылкой на свои источники

Детали: Администрация президента России "попросила" редакции государственных и провластных СМИ "не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции" и "не акцентировать" внимание читателей и зрителей на продолжительности войны.

Отмечается, что сделано это, чтобы россияне меньше задумывались о том, что за три месяца российские войска не смогли добиться продвижения.

Об этом рассказали сразу четыре источника: в одном из государственных медиа, в мэрии Москвы, в одном из провластных изданий, а также в самой администрации президента РФ (АП).

В онлайн-трансляциях, посвященных войне, в провластных российских таблоидах "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец" указана только текущая дата.

В онлайне государственного информагентства РФ ТАСС продолжительность вторжения также не обозначена.

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Также о ней не говорится в выпусках новостей на Первом канале и канале "Россия-1", а также на главных страницах РИА Новостей и русскоязычной версии RT.

Прямая речь собеседника из АП РФ: "Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения.

При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего.

Можно сказать, что взяты какие-то населенные пункты, но людям их название ничего не говорит. Это много или мало? Цели "операции" близки или еще нет?".

Детали: Кроме того, в Кремле "не хотят напоминать", что вторжение продолжается уже больше трех месяцев.

Близкий к АП собеседник, ссылаясь на результаты закрытых соцопросов, подчеркнул, что многие россияне и так уверены: "спецоперация" затянулась.

Прямая речь собеседника близкого к Кремлю: "О ее целях, кроме "денацификации" и "демилитаризации" Украины, до сих пор ничего не известно. Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго.

До "операции" им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается".

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии СМИ не согласился с тем, что "спецоперация" затянулась: "У подобных операций не может быть четко определенного тайминга".

На вопрос о том, были ли из Кремля какие-то указания относительно освещения в СМИ продолжительности войны, Песков не ответил.

Близкий к АП источник со ссылкой на закрытые опросы заявил, что тезисы о противостоянии России и Запада "более понятны" россиянам.

В частности, источник поясняет: "Если бой идет аж со всем НАТО — очень сильным противников, а не с Украиной, то люди понимают, что скорой победы ждать не приходится".